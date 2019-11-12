В Мексике оппозиция выступила против предоставления убежища экс-президенту Боливии

МЕХИКО, 13 ноября. /ТАСС/. Марко Кортес, лидер представленной в парламенте Мексики оппозиционной Партии национального действия, выступил против предоставления убежища бывшему президенту Боливии Эво Моралесу. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета Jornada .

"В Мекcике существует гуманная традиция принимать тех, кого преследует власть, но в этом случае он сам был властью и узурпировал власть, он должен был остаться, чтобы ответить за последствия своих противоправных действий, а не искать защиту за пределами границ страны", - сказал мексиканский политик.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Моралес. Его главный соперник, экс-президент Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления сторонники Месы организовали акции протеста.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку. 10 ноября он заявил, что покидает свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев. Во вторник Моралес прибыл в Мексику, власти которой предоставили ему политическое убежище.