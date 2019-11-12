В Мексике оппозиция выступила против предоставления убежища экс-президенту Боливии

МЕХИКО, 13 ноября. /ТАСС/. Марко Кортес, лидер представленной в парламенте Мексики оппозиционной Партии национального действия, выступил против предоставления убежища бывшему президенту Боливии Эво Моралесу. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета Jornada.
"В Мекcике существует гуманная традиция принимать тех, кого преследует власть, но в этом случае он сам был властью и узурпировал власть, он должен был остаться, чтобы ответить за последствия своих противоправных действий, а не искать защиту за пределами границ страны", - сказал мексиканский политик.
В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Моралес. Его главный соперник, экс-президент Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления сторонники Месы организовали акции протеста.
Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку. 10 ноября он заявил, что покидает свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев. Во вторник Моралес прибыл в Мексику, власти которой предоставили ему политическое убежище.