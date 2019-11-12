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Политический кризис в Боливии

Палата сенаторов Боливии не смогла обсудить политический кризис из-за отсутствия кворума

Члены верхней палаты должны были рассмотреть заявление об отставке спикера Адрианы Сальватьерры

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 ноября. /ТАСС/. Палата сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи (парламента) Боливии во вторник не смогла собрать кворум для проведения внеочередного заседания, созванного для обсуждения политического кризиса. Об этом сообщила второй вице-спикер палаты Жанин Аньес. Трансляция велась на сайте Палаты сенаторов.

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"Из-за невозможности начать заседание Палаты сенаторов оно откладывается", - сказала она.

Члены верхней палаты должны были рассмотреть заявление об отставке, которое подала спикер Адриана Сальватьерра, и назначить нового главу. Согласно правилам, эту должность должна занять Аньес, что сделает ее первой в очереди на пост и о. главы государства после отставки президента Эво Моралеса и вице-президента Альваро Гарсиа Линеры.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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