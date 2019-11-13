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Политический кризис в Боливии

Моралес осудил решение сенатора Аньес объявить себя и.о. президента Боливии

Экс-боливийский лидер назвал объявление Жанин Аньес "ужасным переворотом"

ТАСС, 13 ноября. Эво Моралес счел государственным переворотом решение второго вице-спикера Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявить себя во вторник и.о. главы государства. Свое мнение политик, подавший в отставку с поста президента южноамериканской страны, выразил в Twitter.

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"Произошел самый коварный и ужасный переворот в истории, - написал Моралес. - Сенатор от правых путчистов провозгласила себя главой Сената и затем исполняющей обязанности президента, без кворума законодателей, в окружении сообщников и при поддержке вооруженных сил и полиции, которые подавляют народ".

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Моралес. Его главный соперник, экс-президент Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления сторонники Месы организовали акции протеста.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку. 10 ноября он заявил, что покидает свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев. Во вторник Моралес прибыл в Мексику, власти которой предоставили ему политическое убежище.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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