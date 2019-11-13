В Организации американских государств считают, что госпереворот в Боливии совершил Моралес

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Государственный переворот в Боливии совершил 20 октября бывший президент страны Эво Моралес путем "фальсификации выборов". Такое мнение выразил во вторник генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро во время экстренного совещания ОАГ, на котором обсуждалась ситуация в Боливии.

"Государственный переворот - это незаконная форма доступа к власти или ее осуществления, в соответствии со второй статьей Межамериканской демократической хартии. В этом контексте, да, в Боливии произошел государственный переворот. Он произошел 20 октября, когда была совершена фальсификация выборов, результатом которой стала победа экс-президента Эво Моралеса в первом туре", - утверждал он.

"Целью того, что Высший избирательный суд [Боливии] отдал победу в первом туре Моралесу, было увековечивание его у власти незаконным и неконституционным путем. Она [цель] состояла в том, чтобы украсть суверенитет у [боливийского] народа, народа, который дал Эво Моралесу больше власти, чем кому-либо в истории Боливии, - полагает Альмагро. - Этот народ не заслуживает быть обманутым".

Генсек назвал действия Моралеса переворотом, который "возвращает [страну] к худшим временам [Западного] полушария", и призвал продолжать расследование нарушений избирательного процесса в Боливии. "Кровь на руках тех, кто совершил переворот на выборах, сфальсифицировал выборы. Они украли выборы, объявив победу в первом туре", - считает генсек ОАГ.

Поменял отношение

"Переизбрание - это не право человека, - добавил он. - Пора покончить с этой прискорбной практикой". Альмагро напомнил о публикации доклада ОАГ, в котором сообщалось о серьезных нарушениях на выборах 20 октября. При этом бывший президент Боливии ранее договорился с генсеком ОАГ, что миссия организации будет наблюдать за выборами.

Альмагро до сих пор избегал критики в адрес Моралеса. Кроме того, генсек поддерживал его право на переизбрание даже после того, как на референдуме в 2016 году граждане Боливии проголосовали против внесения поправки в конституцию, которая позволила бы Моралесу баллотироваться на высший в стране пост в четвертый раз. Тем не менее, Конституционный суд страны разрешил ему это сделать. В последние дни ряд стран, например Мексика, критиковали Альмагро за то, что он не высказывался по поводу ситуации в Боливии и отставки Моралеса.