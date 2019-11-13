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НАБУ задержало экс-замминистра культуры как посредницу в деле сотрудницы офиса Зеленского

По версии следствия, задержанная ранее Светлана Кондзеля вымогала $300 тыс. за оказание помощи в назначении на руководящую должность в компании "Нафтогаз Украины"

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра культуры Украины Виктория Лесничая задержана сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по подозрению в посредничестве при вымогательстве взятки руководителем департамента офиса президента страны Светланой Кондзелей. Об этом в среду сообщает "Украинская правда".

По данным издания, в НАБУ не исключают, что Лесничая выполняла роль посредницы Кондзели, ее подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, задержанная во вторник Кондзеля вымогала $300 тыс. за оказание помощи в назначении на руководящую должность в компании "Нафтогаз Украины". НАБУ утверждает, что она действовала "в составе организованной преступной группы".

В офисе Зеленского во вторник подтвердили факт задержания директора департамента администрации главы государства и сообщили, что Кондзеля работала в разных отделах администрации президента Украины с 2005 года.

Лесничая занимала должность заместителя министра культуры с сентября 2010 по октябрь 2011 года, а с января 2012 года была гендиректором заповедника "Киево-Печерская Лавра". Спустя полгода Лесничая стала фигурантом громкого скандала, ее обвиняли в безосновательных увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке "серых" финансовых схем. Тогда она опровергала все обвинения в свой адрес, однако Министерство культуры все-таки сняло ее с должности. Чем занималась Лесничая в последнее время неизвестно.

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Украина
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