НАБУ задержало экс-замминистра культуры как посредницу в деле сотрудницы офиса Зеленского

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра культуры Украины Виктория Лесничая задержана сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по подозрению в посредничестве при вымогательстве взятки руководителем департамента офиса президента страны Светланой Кондзелей. Об этом в среду сообщает "Украинская правда".

По данным издания, в НАБУ не исключают, что Лесничая выполняла роль посредницы Кондзели, ее подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, задержанная во вторник Кондзеля вымогала $300 тыс. за оказание помощи в назначении на руководящую должность в компании "Нафтогаз Украины". НАБУ утверждает, что она действовала "в составе организованной преступной группы".

В офисе Зеленского во вторник подтвердили факт задержания директора департамента администрации главы государства и сообщили, что Кондзеля работала в разных отделах администрации президента Украины с 2005 года.

Лесничая занимала должность заместителя министра культуры с сентября 2010 по октябрь 2011 года, а с января 2012 года была гендиректором заповедника "Киево-Печерская Лавра". Спустя полгода Лесничая стала фигурантом громкого скандала, ее обвиняли в безосновательных увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке "серых" финансовых схем. Тогда она опровергала все обвинения в свой адрес, однако Министерство культуры все-таки сняло ее с должности. Чем занималась Лесничая в последнее время неизвестно.