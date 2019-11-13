Туск заявил Макрону, что не поможет ему убедить Польшу изменить жесткую позицию по России

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Глава Евросовета Дональд Туск не собирается убеждать власти Польши пересмотреть позицию страны и в целом Евросоюза по отношению к России, как того хочет президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом Туск заявил, выступая в среду вечером со сцены Колледжа Европы в Брюгге.

"И именно поэтому, когда я слышу слова Макрона (в интервью The Economist - прим. ТАСС) о том, что "мы должны пересмотреть нашу позицию по России, переосмыслить стратегические отношения", я могу только выразить надежду, что это не произойдет ценой наших общих мечтаний о суверенитете Европы, - сказал он. - В том же интервью The Economist президент Макрон говорит, что он разделяет те же взгляды на этот вопрос, что и [премьер Венгрии] Виктор Орбан, и что он надеется, что господин Орбан поможет убедить поляков изменить свою позицию по России. Может быть, но не я, Эмманюэль".

Более того, Туск заявил, продолжая обращаться к Макрону, что ЕС должен быть настойчивым в жесткой позиции по отношению к РФ. "Не будет суверенной Европы без стабильных Балкан, интегрированных с остальным континентом, и не нужно быть историком, чтобы понять это. И не будет суверенной Европы без независимой Украины. Наша жесткая и последовательная позиция по отношению к России была первым ясным и недвусмысленным выражением нашего суверенитета. Мы должны быть настойчивы в этом", - считает уходящий глава Евросовета.

На прошлой неделе Макрон в интервью британскому журналу The Economist заявил, что Европа должна восстановить диалог с Россией, несмотря на недоверие со стороны стран Балтии и Польши. По его словам, Европа вынуждена будет попытаться найти общий язык со своим ближайшим соседом, однако, отказавшись от такого шага, европейцы "совершат большую ошибку". Журнал, излагая речь президента без цитат, отмечает, что Макрон не призывал отказаться от антироссийских санкций, введенных из-за кризиса на Украине. Он указал на то, что процесс мирного урегулирования в этой стране представляет собой долгосрочную стратегию, которая может растянуться на десятилетие.