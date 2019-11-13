Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Туск: Великобритания станет аутсайдером после Brexit

По словам главы Евросовета, "развод" все еще можно отменить

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Великобритания станет аутсайдером в мире, если покинет Евросоюз, однако Brexit все еще можно отменить. Такое мнение высказал уходящий глава Евросовета Дональд Туск, выступая в среду вечером в Колледже Европы в Брюгге.

На эту тему
Brexit не состоялся. Борис Джонсон не смог защитить либеральные ценности в споре с Путиным

"Великобритания после ухода (из ЕС - прим. ТАСС) станет аутсайдером, второсортным игроком, в то время как основное поле битвы будет занято Китаем, Соединенными Штатами и Европейским союзом, - утверждает он. - Один из моих английских друзей, вероятно, прав, когда с грустью говорит, что Brexit - это настоящий конец Британской империи".

По мнению Туска, Brexit все еще обратим. "Возможно ли еще вернуться назад? Ханна Арендт (немецко-американский философ еврейского происхождения, основоположница теории тоталитаризма - прим. ТАСС) говорила, что вещи становятся необратимыми только тогда, когда люди начинают так думать. Поэтому единственные слова, которые приходят мне на ум сегодня, это: не сдавайтесь. В этом матче у нас было добавленное время, мы уже играем в дополнительное время, возможно, дело даже дойдет до пенальти?", - сказал он.

Теги
СШАВеликобританияКитайТуск, ДональдBrexit
Реклама на ТАСС
Эрдоган заявил о готовности приобрести у США ЗРК Patriot
По словам турецкого лидера, сделка может осуществиться, если со стороны США поступит выгодное предложение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС