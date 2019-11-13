Трамп заявил, что не обсуждал с постпредом США при ЕС расследование по делу Байдена

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что он в июле в разговоре с дипломатом интересовался готовностью властей Украины начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Глава Белого дома выступил с этим заявлением в среду на совместной пресс-конференции с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

Трампа попросили сказать, соответствуют ли действительности слова временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора. На первых публичных слушаниях по импичменту Трампа в Палате представителей Конгресса США дипломат утверждал, что его помощник частично слышал состоявшийся в июле разговор Трампа с постпредом США при ЕС Гордоном Сондландом. По словам Тейлора, американский лидер тогда якобы спрашивал Сондланда по поводу расследования на Украине. Дипломат будто бы заверил президента США, что Киев готов сделать все, что требуется.

"Я ничего об этом не знаю. В первый раз об этом слышу", - ответил Трамп. Он напомнил о более ранних заявлениях Сондланда. "Он отмечал, что говорил со мной очень недолго, а я сказал: "Никаких обменов (между Вашингтоном и Киевом - прим. ТАСС), ни при каких обстоятельствах". "И это правда, - добавил Трамп. - Про остальное я ничего не слышал. В любом случае это, скорее, информация из вторых рук, но я ничего такого не слышал". "Я совершенно такого не помню", - также подчеркнул Трамп.

Тейлор на слушаниях в среду также утверждал, что его помощник спрашивал Сондланда, какого мнения Трамп придерживается относительно Украины. Посол США при ЕС тогда якобы сообщил, что американского лидера больше всего интересует проведение расследования в отношении сына Байдена украинскими властями.