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Политический кризис в Боливии
Обновлено 

СМИ: число погибших в ходе протестов в Боливии увеличилось до 10

За 24 дня волнений в стране пострадали более 500 человек
Описание
© Natacha Pisarenko/AP

ТАСС, 14 ноября. Не менее 10 человек погибли в ходе протестов и беспорядков, сотрясающих Боливию с 20 октября. Об этом сообщила в среду вечером (утро четверга мск) газета El Deber со ссылкой на главу Института судебно-медицинской экспертизы (ИСМЭ) Андреса Флореса.

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"На национальном уровне ИСМЭ провело экспертизу 10 тел, - сказал он. - В восьми случаях смерть наступила от огнестрельных ранений".

В свою очередь, мексиканская радиостанция Noticias MVS проинформировала, что не менее 508 человек пострадали и восемь погибли в Боливии в ходе протестов и беспорядков, сотрясающих страну с 20 октября, когда состоялись президентские выборы. Такие данные приводят в бюро уполномоченного по правам человека Боливии.

В разных районах страны были задержаны в общей сложности 460 человек. От действий полиции пострадали 39 человек, 469 получили ранения в столкновениях с гражданскими лицами.

Теги
БоливияПолитический кризис в Боливии
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