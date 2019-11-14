Медведчук: переговоры Зеленского и Путина будут положительным моментом для Украины

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина будут положительным моментом для интересов Украины. Такое мнение в четверг высказал в беседе с журналистами глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады от этой политической силы Виктор Медведчук.

"Встречи должны быть не просто ради встреч, хотя я считаю, что это был бы положительный момент - встреча двух лидеров двух соседних государств, Украины и РФ. Это очень важно, потому что в ходе таких встреч, в ходе двусторонних переговоров можно выйти на общий знаменатель во многих вопросах", - считает Медведчук.

По его мнению, "эта встреча будет эффективной и результативной, если она будет подготовленной, если будут те вопросы, где наметились положительные пути решения тех или иных вопросов для улучшения таких отношений".

Политик напомнил, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" отстаивает восстановление торгово-экономических отношений с Россией в полной мере и выступает именно за такую политику со стороны Украины и украинских властей.

Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину встретиться в Казахстане без участия других сторон.

В то же время министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина не планируется. "Мы не планируем сейчас двустороннюю встречу с Путиным. Мы планируем встречу "нормандской четверки", - сказал он в четверг на пресс-конференции.

По словам министра, Назарбаев предложил Украине стать посредником в организации встречи Путина и Зеленского, но это, скорее, было "обсуждение". Пристайко добавил, что Зеленский позитивно отреагировал на данное предложение. "Безусловно, мне надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места", - сказал, по словам Пристайко, президент, но разговоров о замене "нормандского формата" на двустороннюю встречу не было. Глава МИД считает, что предложение Назарбаева помочь в организации такой встречи имела общий дипломатический характер.

В свою очередь в Кремле заявили, что говорить о возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского рано и сейчас сделан акцент на подготовку к саммиту в "нормандском формате".

Дата саммита "нормандской четверки" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) еще не определена.