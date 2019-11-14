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Новому премьер-министру Молдавии предстоит реализовать антикризисную программу

Парламент республики 14 ноября утвердил правительство во главе с Ионом Кику
Описание
© EPA-EFE/DUMITRU DORU

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Советник президента Молдавии Игоря Додона по экономическим вопросам Ион Кику возглавил правительство меньшинства, перед которым поставлена задача реализовать антикризисную программу. Его кандидатура была одобрена в четверг депутатами пропрезидентской Партии социалистов Республики Молдова, поддержку которым оказала оппозиционная Демократическая партия Молдовы (ДПМ).

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В тот же день кабинет был приведен к присяге президентом. "Вы знаете так же хорошо, как я, в каких условиях принимаете власть, - в условиях кризиса, после пяти месяцев импровизации и абсолютной неэффективности правительства [Майи Санду]", - сказал Додон в своем обращении.

Он напомнил, что этот кабинет не может опираться на парламентское большинство. "У вас есть мандат, который сводится лишь к одному: решение проблем, с которыми сталкиваются граждане. Пока вы будете демонстрировать эффективную работу, вы можете полностью рассчитывать на мою поддержку и, я уверен, на поддержку того значительного числа депутатов, которые проголосовали за вас сегодня", - отметил президент.

По его словам, Кику не занимался политикой, поэтому его кандидатура приемлема для большинства депутатов парламента. "Это профессионал с богатым опытом в сфере экономики и социальной политики. <…> Он не состоял ни в одной из партий. Сможет достойно представлять нашу страну", - охарактеризовал премьера Додон.

Эффективный менеджер

Кику пришел в правительство в 2005 году, возглавив одно из управлений в Минэкономики в команде Додона, который тогда занимал должность замминистра. В 2006-2008 годах он работал заместителем министра финансов, а в 2008-2009 годах - отвечал за экономику и внешнюю политику в аппарате премьер-министра Зинаиды Гречаный.

После беспорядков в апреле 2009 года в Молдавии, на волне которых к власти пришла коалиция проевропейских партий, Кику уходит из правительства. До 2017 года он работает во многих проектах в области публичных финансов, в том числе под эгидой Всемирного банка.

Глава парламентской комиссии по контролю государственных финансов, экономист Владимир Головатюк охарактеризовал Кику, прежде всего, как эффективного управленца и специалиста в сфере экономики и финансов. "Его большой плюс в том, что он прошел не только школу молдавского правительства, но и много лет работал во Всемирном банке. Это человек с системным подходом к проблеме, видит ее в комплексе, способен быстро идентифицировать причины, разработать стратегический план и подобрать людей для ее решения", - отмечает Головатюк.

"Он не профессионал-одиночка, всегда работает в команде, неконфликтен. На первый план всегда ставит интересы дела, под конкретные задачи тщательно подбирает людей. То есть не близких людей, хочу подчеркнуть", - характеризует премьера экономист.

Работа в правительстве

В январе 2018 года Кику возвращается в правительство, которым на тот момент руководил демократ Павел Филип. В этот период кабинет претерпевает кардинальные реформы: количество министерств сокращается почти вдвое, вводится институт госсекретарей, которые призваны сохранять преемственность при смене правительств, что часто происходит в Молдавии в этот период. В кабинете Филипа Кику занимает пост генерального секретаря в министерстве финансов, а с декабря 2018 по июнь 2019 года возглавляет ведомство - должность стала вакантной после того, как министр Октавиан Армашу был избран главой Национального банка.

Кику разрабатывает и курирует ряд крупных проектов в финансовой и социальной сферах, повышении конкурентоспособности экономики. Среди них популярная в Молдавии программа "Первый дом", которая позволяет молодым семьям получить кредиты на выгодных условиях. Как отметил перед голосованием в четверг лидер ДПМ, бывший премьер Павел Филип, он получил заверения в том, что кабинет Кику продолжит социальные проекты демократов, приостановленные правительством Санду. Он отметил программы "Первый дом", "Хорошие дороги", а также дотации пенсионерам.

Яркие заявления

В июне 2019 года Кику переходит на работу в администрацию президента Додона. В этот период он запомнился критикой правительства Санду, а также ряда финансовых доноров, разделяя позицию президента в части ведения переговоров с международными организациями с позиции интересов Кишинева.

В частности, он высказался против новой программы сотрудничества с МВФ, которую подписала Санду. "Условия МВФ неадекватны, они не соответствуют ситуации в нашей стране. А Молдова не в том положении, чтобы принимать любой ультиматум от чиновников этого учреждения", - цитирует Кику телеканал Публика.

Кику также высказался против планов правительства повысить налоги на зарплату по требованию МВФ. "Звучит хорошо: "Богатые должны платить больше", только эксперты МВФ сначала должны встретиться с педагогами, врачами, работниками культуры, пойти на предприятия и объяснить им, почему правительство хочет обложить их зарплаты в размере 4 тыс. леев (€200) налогом 18%", - отмечал Кику. За это бывший глава парламента Андриан Канду назвал Кику "хорошим борцом" и переговорщиком, в том числе с МВФ.

Одним из самых запоминающихся заявлений стала критика в адрес чиновников ЕС, на которых Кику возложил часть ответственности за громкий коррупционный скандал, когда выяснилось, что из банковской системы страны был украден почти $1 млрд. Он обвинил европейских представителей в том, что они молча наблюдали. "Фюле, Шубель (еврокомиссар Штефан Фюле; глава делегации ЕС в Молдавии Дирк Шубель - прим. ТАСС) и многие другие, которые делали фото с местными "реформаторами", несут ответственность за катастрофу, которая произошла в нашей стране", - написал Кику на своей странице в Facebook. Министр юстиции Олеся Стамате из ушедшего правительства назвала это "вызовом многолетнему сотрудничеству Молдавии с ЕС".

Новому премьеру 47 лет, в 1994 году он окончил Академию экономических знаний Молдавии и два года преподавал в вузе. Проходил профессиональные стажировки в Бельгии, Нидерландах, Польше, Словении, Австрии и США. Женат, воспитывает троих детей.

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