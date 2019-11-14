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Участники митинга в Тбилиси разбили палатки с требованием внеочередных выборов

Они требуют проведения выборов по пропорциональной системе в условиях переходного правительства

ТБИЛИСИ, 14 ноября. /ТАСС/. Участники акции протеста против провала голосования в парламенте Грузии по внесению конституционных поправок о выборах разбили палатки на проезжей части проспекта Руставели в Тбилиси. Об этом в четверг сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

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Митингующие требуют проведения выборов по пропорциональной системе в условиях переходного правительства. "Пока этого не произойдет, мы отсюда не уйдем", - цитирует Первый канал одного из манифестантов.

Парламент Грузии в четверг не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Против этой идеи проголосовала большая часть мажоритарных депутатов от правящей партии, которая и разработала законопроект.

Это вызвало негодование у оппозиции и гражданских активистов. Они проводят масштабный митинг в Тбилиси у здания парламента и винят во всем председателя правящей партии Бидзину Иванишвили. Именно он анонсировал переход со смешанной на пропорциональную систему выборов в 2020 году в конце июня. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания парламента в Тбилиси.

Очередные парламентские выборы должны состояться в октябре 2020 года.

Теги
Грузия
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