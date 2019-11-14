В НАТО приветствовали решение США и Турции вести переговоры по С-400 и Patriot

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) приветствует решение США и Турции начать переговоры, чтобы попытаться найти выход из ситуации вокруг закупки Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил в четверг журналистам в Белом доме по завершении встречи с президентом США Дональдом Трампом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Когда речь заходит об С-400, это, конечно, вопрос, порождающий дискуссии в альянсе. И США ясно заявили, что, по их мнению, это несовместимо с наличием [у Турции истребителей-бомбардировщиков пятого поколения] F-35. Я, следовательно, приветствую переговоры между Соединенными Штатами и Турцией, относящиеся к рассмотрению того, можно ли будет поставить [Турции] все системы, включая [американские комплексы ПВО/ПРО] Patriot", - сказал генсек Североатлантического альянса.

Как объявил в среду Трамп по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, они поручили своим ключевым министрам провести работу с целью возможного урегулирования ситуации вокруг покупки Анкарой российских С-400.

Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара готова рассмотреть предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, если "условия будут подходящими". Турция в течение нескольких лет пыталась договориться с США о продаже ей Patriot, однако Вашингтон не шел на такую сделку, в связи с чем Анкара решила закупить средства ПРО у Москвы.