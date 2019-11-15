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Литва ожидает от России встречных действий в обмене осужденными за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее помиловал двоих россиян - Николая Филипченко и Сергея Моисеенко

ВИЛЬНЮС, 15 ноября. /ТАСС/. Литва сделала необходимые шаги для обмена с Россией осужденными за разведывательную деятельность и ожидает соответствующих действий российской стороны. Об этом в пятницу в эфире национального радио заявил председатель комитета по национальной безопасности и обороне литовского Сейма (парламента) Дайнюс Гайжаускас.

"Литва зажгла зеленый свет для обмена и возвращения на родину литовских граждан. Ожидаем, когда встречные шаги будут предприняты Россией", - сказал он.

Политик затруднился уточнить, в какие сроки такой обмен может состояться. "Думаю, что пока никто не скажет, когда и где он может быть проведен", - добавил Гайжаускас.

Именно он выступил с инициативой принятия Сеймом поправок, предоставляющих главе государства право помилования лиц, осужденных за шпионаж. Воспользовавшись им, президент Литвы Гитанас Науседа 15 ноября помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, приговоренных в 2017 году к 10,5 и 10 годам заключения по обвинению в шпионаже в пользу России.

В октябре литовские СМИ сообщили о том, что Вильнюс и Москва пришли к договоренности и готовятся к обмену осужденными за разведывательную деятельность. Утверждалось, что Литва передаст РФ Филипченко, а Россия - литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году. СМИ указывали, что в сделку также включен еще один россиянин. Норвежская пресса писала, что в списки могут включить и осужденного в России за шпионаж норвежца Фруде Берга, прошение о помиловании которого рассматривается в Кремле.

Теги
ЛитваРоссияНауседа, Гитанас
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