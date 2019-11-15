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В ЕС недовольны провалом в Грузии конституционной реформы по выборам

В Брюсселе считают, что это наносит вред доверию между политическим партнерами и со стороны широких слоев обществ

ТБИЛИСИ, 15 ноября. /ТАСС/. Провал в Грузии голосования по внесению конституционных поправок, подразумевающих проведение парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере увеличивает риск поляризации общества. Об этом в пятницу заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель журналистам после переговоров с главой парламента Арчилом Талаквадзе.

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"То, что произошло вчера, наносит вред доверию между политическим партнерами и со стороны широких слоев общества, что, в свою очередь, увеличивает риски поляризации. Очень жаль, что признаки этого уже появились. Сегодня мы проведем переговоры с несколькими сторонами, чтобы найти выход из положения. Мы также встретимся с представителями оппозиции и нашими партнерами", - сказал Харцель.

Парламент Грузии 14 ноября не поддержал идею конституционных изменений, против проголосовала большая часть депутатов от правящей партии, которая и разработала законопроект. Это вызвало негодование у оппозиции и гражданских активистов. Они вышли на масштабный митинг в Тбилиси и винят во всем председателя правящей партии Бидзину Иванишвили - именно он анонсировал в июне переход от смешанной на пропорциональную систему выборов. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания парламента в Тбилиси.

Сразу после голосования не согласные с его результатом члены правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" стали выходить из ее рядов. На сегодня восемь депутатов покинули правящую партию. В пятницу стало известно, что парламентское большинство покидает и фракция "Грузинская мечта - консерваторы" в составе шести депутатов.

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Грузия
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