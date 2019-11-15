Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Депутат: Украина исключает дальнейшее разведение в Донбассе до нормандского саммита

Глава комитета Верховной рады Александр Завитневич заявил, что Генштаб изучает другие участки на 400 км линии соприкосновения сторон, но никаких задач по другим участкам не было

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Украины примут решение о возможности разведения сил и средств на новых участках в Донбассе после саммита в нормандском формате. Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью Би-би-си глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

"Генштаб изучает другие участки на 400 км [линии соприкосновения сторон], - заявил он. - Но никаких задач ни верховный главнокомандующий, ни министр [обороны Украины Андрей Загороднюк], ни начальник Генштаба [Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак] по другим участкам не ставили".

"Приказ четкий - три населенных пункта, далее ждем встречи нашего президента в нормандском формате. По ее результатам уже, наверное, будет приниматься решение о разведении", - добавил Завитневич.

Президент России Владимир Путин, комментируя в четверг завершение отвода войск в Донбассе в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, заявил, что разведение сил и средств сторонами конфликта на Украине нужно как можно быстрее провести вдоль всей линии соприкосновения, чтобы не допустить гибели людей.

Договоренность о создании трех зон безопасности в районе населенных пунктов Петровское (ДНР), Золотое и Станица Луганская (ЛНР) была достигнута представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик еще в сентябре 2016 года. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. Попытки осуществить разведение возобновились только летом 2019 года: 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, в первых числах ноября - у Золотого, в начале текущей недели - у Петровского.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Экс-министр финансов Ливана согласился сформировать новый кабинет
Как сообщил и.о. главы ливанского МИД Джебран Басиль, такое решение принято по итогам парламентских консультаций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС