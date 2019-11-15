Депутат: Украина исключает дальнейшее разведение в Донбассе до нормандского саммита

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Украины примут решение о возможности разведения сил и средств на новых участках в Донбассе после саммита в нормандском формате. Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью Би-би-си глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

"Генштаб изучает другие участки на 400 км [линии соприкосновения сторон], - заявил он. - Но никаких задач ни верховный главнокомандующий, ни министр [обороны Украины Андрей Загороднюк], ни начальник Генштаба [Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак] по другим участкам не ставили".

"Приказ четкий - три населенных пункта, далее ждем встречи нашего президента в нормандском формате. По ее результатам уже, наверное, будет приниматься решение о разведении", - добавил Завитневич.

Президент России Владимир Путин, комментируя в четверг завершение отвода войск в Донбассе в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, заявил, что разведение сил и средств сторонами конфликта на Украине нужно как можно быстрее провести вдоль всей линии соприкосновения, чтобы не допустить гибели людей.

Договоренность о создании трех зон безопасности в районе населенных пунктов Петровское (ДНР), Золотое и Станица Луганская (ЛНР) была достигнута представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик еще в сентябре 2016 года. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. Попытки осуществить разведение возобновились только летом 2019 года: 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, в первых числах ноября - у Золотого, в начале текущей недели - у Петровского.