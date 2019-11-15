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Глава Рабочей партии Норвегии отметил важность развития отношений с РФ после обмена Берга

Юнас Гар Стёре считает, что "МИД хорошо сработал в поиске решения сложного дела"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель крупнейшей в Норвегии Рабочей партии Юнас Гар Стёре отметил важность развития отношений с Россией после того, как в пятницу властям королевства передали осужденного в РФ за шпионаж отставного сотрудника погранслужбы Норвегии Фруде Берга.

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"МИД хорошо сработал в поиске решения сложного дела. Важно и дальше работать над развитием добрососедских отношений с Россией. Вместе мы можем больше", - написал политик в Twitter.

В пятницу Москва и Вильнюс обменялись помилованными гражданами своих стран, ранее осужденными за шпионаж. Кроме того, представительству Норвегии в Литве передан осужденный в РФ за шпионаж подданный королевства Фруде Берг.

В октябре литовские СМИ сообщили о том, что Вильнюс и Москва пришли к договоренности и готовятся к обмену осужденными за разведывательную деятельность. Утверждалось, что Литва передаст РФ Николая Филипченко, а Россия - литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году. СМИ указывали, что в сделку также включен еще один россиянин. Норвежская пресса писала, что в списки могут внести и осужденного в России за шпионаж норвежца Фруде Берга, прошение о помиловании которого рассматривается в Кремле.

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