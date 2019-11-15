Протесты под проливным дождем. Демонстранты в Бейруте устраивают палаточные городки

БЕЙРУТ, 15 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Демонстранты в столице Ливана Бейруте спешно устанавливают палатки на площади Пляс де Мартир, чтобы спрятаться в них от дождя. В 30-й день массовых акций протеста полдня светило солнце, а затем набежали тучи, и начался сильный ливень с грозой.
Палаточные городки, как смог убедиться корреспондент ТАСС, выросли не только в центре города, но и на окраине возле дворца Баабда. Собравшиеся там активисты настойчиво предлагают главе государства Мишелю Ауну досрочно завершить свой президентский срок. "Аун, если тебе не нравится твой народ, уезжай!" - гласит один из плакатов.
Такая реакция участников протестного движения последовала на интервью президента республики, в котором тот посоветовал демонстрантам разойтись по домам и дальше не разрушать страну. "Недовольные режимом могут уехать", - сказал Аун.
Минздрав предупреждает
Пятница началась с первой в истории Ливана предупредительной забастовки работников сферы здравоохранения. Полицейские на спуске к подземной парковке медицинского центра "Отель дье" заранее давали отмашку водителям: "Проезжайте мимо! Больница закрыта для посещений, работает только служба скорой помощи". Такая же картина наблюдалась возле госпиталя "Барбир". У входа в него улыбающиеся девушки в синих платках-хиджабах и белых халатах держали в руках бумажные транспаранты. Один из них гласил: "Медицинский сервис в Ливане находится на последнем издыхании".
"Ливанские медики встревожены ухудшающимся финансовым положением и прекращением закупок лекарственных препаратов, а также необходимого технического оборудования", - сообщил на пресс-конференции в столице лидер синдиката госпиталей Ливана Сулейман Харун. По его словам, запасы медикаментов на складах "тают на глазах", и уже 10 из 60 частных больниц, которые занимаются лечением онкологических заболеваний, объявили о прекращении сеансов химиотерапии.
Харун потребовал срочного погашения задолженности государства перед лечебными заведениями. По его словам, "если этого не произойдет до конца года, то страну ожидает настоящий кошмар".
Курс фунта падает
В Бейруте возобновили в пятницу работу школы, колледжи и университеты. Это стало приятной новостью для родителей, учитывая, что студенты и старшеклассники служили в последние дни "мотором революции".
Однако в столице до сих пор закрыты все банковские учреждения, что парализовало экономическую жизнь. Обменный курс ливанского фунта по отношению к доллару упал к концу недели на 30%. Перебои с поставками бензина и мазута вызвали скачок цен на продовольственные товары.
По словам политолога Тауфика аль-Хинди, Ливан нуждается в срочном преодолении правительственного вакуума. "Не важно, будет ли новый кабинет состоять только из технократов или в него будут включены представители политических партий, но, когда страна стоит на краю пропасти, какое-то правительство должно все-таки появиться на свет", - сказал он.
Кандидат в премьеры
Проблеск надежды появился в ночь на пятницу, когда основные парламентские фракции достигли соглашения о выдвижении на пост премьер-министра Мухаммеда Сафади, который в 2011-2013 годах занимал должность главы финансового ведомства в правительстве Наджиба Микати.
75-летний политик и бизнесмен из северного ливанского города Триполи ранее неоднократно входил в состав кабинета в качестве министра общественных работ, экономики и торговли, а также трижды избирался депутатом парламента. Его супруга Виолетт Хайралла была госминистром по вопросам трудоустройства женщин и молодежи в коалиционном кабинете премьер-министра Саада Харири, ушедшем в отставку 30 октября.
Как считает и.о. главы ливанского МИД Джебран Басиль, экс-министр Сафади - наиболее подходящая фигура для руководства правительством на переломном этапе, учитывая его репутацию, не запятнанную коррупционными скандалами. Сам Сафади заявил, что "не отвернется от поручения возглавить кабинет и будет ориентироваться на требования, которые выдвигает народ".
Реакция улицы
Известие о вероятном назначении на пост премьер-министра политика из Триполи, однако, вызвало уже ночью протесты в северной столице Ливана. Толпы активистов пришли к дому Сафади и культурному центру, носящему его имя. "Ты один из них, уходи!", - скандировали демонстранты, намекая на принадлежность Сафади к правящему политическому классу. В пятницу вечером участники протестного движения объявили, что собираются устроить шумную акцию на столичной набережной Зейтуна-бич, где находится фешенебельный торгово-ресторанный комплекс. Его крупнейшим акционером является Сафади.