Протесты под проливным дождем. Демонстранты в Бейруте устраивают палаточные городки

БЕЙРУТ, 15 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Демонстранты в столице Ливана Бейруте спешно устанавливают палатки на площади Пляс де Мартир, чтобы спрятаться в них от дождя. В 30-й день массовых акций протеста полдня светило солнце, а затем набежали тучи, и начался сильный ливень с грозой.

Палаточные городки, как смог убедиться корреспондент ТАСС, выросли не только в центре города, но и на окраине возле дворца Баабда. Собравшиеся там активисты настойчиво предлагают главе государства Мишелю Ауну досрочно завершить свой президентский срок. "Аун, если тебе не нравится твой народ, уезжай!" - гласит один из плакатов.

Такая реакция участников протестного движения последовала на интервью президента республики, в котором тот посоветовал демонстрантам разойтись по домам и дальше не разрушать страну. "Недовольные режимом могут уехать", - сказал Аун.

Минздрав предупреждает

Пятница началась с первой в истории Ливана предупредительной забастовки работников сферы здравоохранения. Полицейские на спуске к подземной парковке медицинского центра "Отель дье" заранее давали отмашку водителям: "Проезжайте мимо! Больница закрыта для посещений, работает только служба скорой помощи". Такая же картина наблюдалась возле госпиталя "Барбир". У входа в него улыбающиеся девушки в синих платках-хиджабах и белых халатах держали в руках бумажные транспаранты. Один из них гласил: "Медицинский сервис в Ливане находится на последнем издыхании".

"Ливанские медики встревожены ухудшающимся финансовым положением и прекращением закупок лекарственных препаратов, а также необходимого технического оборудования", - сообщил на пресс-конференции в столице лидер синдиката госпиталей Ливана Сулейман Харун. По его словам, запасы медикаментов на складах "тают на глазах", и уже 10 из 60 частных больниц, которые занимаются лечением онкологических заболеваний, объявили о прекращении сеансов химиотерапии.

Харун потребовал срочного погашения задолженности государства перед лечебными заведениями. По его словам, "если этого не произойдет до конца года, то страну ожидает настоящий кошмар".

Курс фунта падает

В Бейруте возобновили в пятницу работу школы, колледжи и университеты. Это стало приятной новостью для родителей, учитывая, что студенты и старшеклассники служили в последние дни "мотором революции".