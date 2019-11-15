Могерини призвала к оперативному проведению выборов в Боливии

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Главной задачей переходных властей Боливии должно стать проведение выборов в стране. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Европейский Союз поддерживает институциональное решение, которое позволит временному руководству страны подготовиться к новым выборам и избежать вакуума власти, который может иметь тяжелые последствия для всей страны. Ближайшей задачей переходных властей должно стать обеспечение мира и безопасности в стране и доведение ее до оперативных выборов, где воля народа может быть свободно выражена", - отметила она.

Могерини призвала "всех политических и общественных деятелей поддержать такой институциональный путь и добиваться примирения". "Насилие и политическое возмездие недопустимы и только усугубят социальную пропасть", - добавила она.