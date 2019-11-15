Суд оставил под арестом экстрадированного из Израиля в США россиянина Буркова

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Федеральный суд в Александрии (американский штат Вирджиния) оставил под арестом экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова. Соответствующее решение огласил на состоявшемся в пятницу заседании председательствующий на процессе судья Джон Андерсон.

"Это мое первоначальное решение. Я пересмотрю его, если обстоятельства изменятся. Вы остаетесь под стражей", - сказал он. Следующее заседание назначено на 22 ноября.

Во вторник специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов на встрече с временным поверенным в делах Израиля в Москве Яковом Ливне выразил сожаление в связи с решением властей еврейского государства выдать Буркова Соединенным Штатам. По его словам, "такие действия идут вразрез с конструктивными партнерскими отношениями, которые динамично развиваются в последние годы между Россией и Израилем".