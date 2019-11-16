Осужденный в РФ за шпионаж Берг поблагодарил президента Литвы за содействие в освобождении

ВИЛЬНЮС, 16 ноября. /ТАСС/. Осужденный в России за шпионаж отставной сотрудник погранслужбы Норвегии Фруде Берг, освобожденный из заключения в результате обмена между Литвой и РФ осужденными за шпионаж, поблагодарил президента балтийской республики Гитанаса Науседу за содействие в освобождении. Соответствующую видеозапись разместил в Facebook адвокат норвежца Брюньюльф Риснес.

"Моя особая благодарность президенту Литвы, который открыл возможность для обмена с Россией", - сказал Берг, слова которого приводит в субботу национальное литовское радио LRT.

По словам норвежца, в настоящее время он "находится в безопасном месте в Литве". "Хочу побыть в спокойной обстановке, прийти в себя, чтобы в ближайшие дни встретиться с семьей", - отметил он.

Как заявила в пятницу глава норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде, Берг сможет вернуться в Норвегию, когда сам того захочет. По словам министра, Норвегия окажет Бергу содействие, если оно понадобится, может организовать транспорт. В свою очередь премьер-министр Эрна Сульберг указала, что Берг вернется домой так скоро, как только возможно.

Обмен осужденными, в который был включен норвежец, Литва и Россия провели в пятницу. Литва передала РФ российских граждан Сергея Моисеенко и Николая Филипченко, приговоренных в 2017 году по обвинению в шпионаже в пользу России к 10,5 и 10 годам заключения соответственно. Россия вернула в Литву литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году, а также передала Берга.