Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Осужденный в РФ за шпионаж Берг поблагодарил президента Литвы за содействие в освобождении

По словам норвежца, сейчас он "находится в безопасном месте в Литве"
Фруде Берг Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Фруде Берг
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ВИЛЬНЮС, 16 ноября. /ТАСС/. Осужденный в России за шпионаж отставной сотрудник погранслужбы Норвегии Фруде Берг, освобожденный из заключения в результате обмена между Литвой и РФ осужденными за шпионаж, поблагодарил президента балтийской республики Гитанаса Науседу за содействие в освобождении. Соответствующую видеозапись разместил в Facebook адвокат норвежца Брюньюльф Риснес.

На эту тему
Что известно об Арстидасе Тамошайтисе, Евгении Матайтисе и Фруде Берге

"Моя особая благодарность президенту Литвы, который открыл возможность для обмена с Россией", - сказал Берг, слова которого приводит в субботу национальное литовское радио LRT.

По словам норвежца, в настоящее время он "находится в безопасном месте в Литве". "Хочу побыть в спокойной обстановке, прийти в себя, чтобы в ближайшие дни встретиться с семьей", - отметил он.

Как заявила в пятницу глава норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде, Берг сможет вернуться в Норвегию, когда сам того захочет. По словам министра, Норвегия окажет Бергу содействие, если оно понадобится, может организовать транспорт. В свою очередь премьер-министр Эрна Сульберг указала, что Берг вернется домой так скоро, как только возможно.

Обмен осужденными, в который был включен норвежец, Литва и Россия провели в пятницу. Литва передала РФ российских граждан Сергея Моисеенко и Николая Филипченко, приговоренных в 2017 году по обвинению в шпионаже в пользу России к 10,5 и 10 годам заключения соответственно. Россия вернула в Литву литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году, а также передала Берга.

Теги
ЛитваНорвегияРоссияНауседа, Гитанас
Реклама на ТАСС
Акции протеста во Франции
СМИ: полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона манифестантов в Париже
Задержан 41 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС