Число задержанных в ходе протестов в Париже превысило 100

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала по меньшей мере 105 человек на акциях протеста в Париже. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении префектуры полиции.

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Сто пять человек задержаны к 16:00 (18:00 мск - прим. ТАСС)", - отметили в префектуре.

По данным источников телеканала BFM, в протестах приняли участие в том числе до 300 радикалов. Также телеканал сообщает, что президент Франции Эмманюэль Макрон следит за ситуацией. "Президент считает, что на площади Италии (где произошли столкновения демонстрантов с полицией - прим. ТАСС) число хулиганов превышает количество "желтых жилетов", - сообщили источники телеканала.

Столкновения манифестантов и полиции в настоящий момент продолжаются на площади Италии в 13-м округе Парижа. Вандалы, которые присутствуют в рядах "желтых жилетов", бросают в стражей порядка камни, бутылки и другие предметы. Полиция отвечает слезоточивым газом и водометами.

В субботу во Франции проходит 53-й общенациональный день протеста движения "желтых жилетов". Год назад, 17 ноября 2018 года, состоялась первая крупномасштабная акция их сторонников. Тогда число участников протестов по всей Франции составило 282 тыс. человек. Первоначально акции "желтых жилетов" проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Теперь участники общественной кампании выдвигают не только социально-экономические, но и политические требования.