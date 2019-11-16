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Политический кризис в Боливии

Верховный комиссар ООН призвала власти Боливии не преследовать протестующих

Мишель Бачелет также призвала опубликовать сведения о количестве арестованных, убитых и раненых во время протестов и гарантировать "право на жизнь и физическую неприкосновенность протестующих"

ЖЕНЕВА, 16 ноября. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность преследованиями, которым подвергаются в Боливии участники акций протеста. В заявлении, распространенном в субботу в Женеве, она призвала власти обеспечить соблюдение службами безопасности международных норм и гарантировать "физическую неприкосновенность протестующих".

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"У нас имеются сообщения, что уже по меньшей мере 17 человек погибли в связи с протестами, включая 14 смертей - лишь за последние шесть дней", - отметила Бачелет. "Если предыдущие случаи гибели людей были в основном следствием насильственных столкновений между соперничающими протестующими, то недавние смерти, судя по всему, были вызваны непропорциональным применением силы полицией и армией", - подчеркнула верховный комиссар ООН.

По ее словам, речь идет о "крайне опасном" развитии событий, поскольку ситуация может "выйти из под контроля". Это произойдет, если власти не будут соблюдать права человека. Как отметила Бачелет, Боливия - "страна расколота", и поэтому "репрессивные действия властей лишь усилят возмущение и, скорее всего, поставят под угрозу любой возможный путь к диалогу". Она призвала власти опубликовать сведения о количестве арестованных, убитых и раненых во время протестов, а также гарантировать "право на жизнь и физическую неприкосновенность протестующих". Все стороны, включая участников протестов, должны "отказаться от насилия, чтобы проложить дорогу к мирному решению нынешнего кризиса", считает верховный комиссар ООН.

Теги
БоливияБачелет, МишельПолитический кризис в Боливии
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