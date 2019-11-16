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Политический кризис в Боливии

Число жертв столкновений у города Кочабамба в Боливии возросло до девяти

Экс-президент страны Эво Моралес, находящийся в Мексике, обвинил в гибели людей временного руководителя Боливии Жанин Аньес и своих политических противников

ТАСС, 16 ноября. Трое пострадавших в столкновениях с силовиками у боливийского города Кочабамба умерли от полученных травм, еще у одного диагностировали смерть мозга. Об этом заявил в субботу региональный представитель Бюро уполномоченного по правам человека Нельсон Кокс.

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"Умерли девять наших братьев, еще двое находятся в тяжелом состоянии", - приводит слова Кокса на своем сайте газета Razon. В ходе стычек с военными и полицейскими травмы и ранения получили свыше 115 человек. Военнослужащие и полицейские не пропустили в город сторонников бывшего президента Эво Моралеса из числа производителей коки, почти 170 человек были задержаны. Согласно данным властей, у манифестантов изъяли огнестрельное оружие и взрывчатку.

По мнению Кокса, власти разогнали шествие мирных граждан. "Не было столкновений, речь идет о подавлении манифестации", - отметил он. Моралес, находящийся в Мексике, обвинил в гибели людей временного руководителя страны Жанин Аньес и своих политических противников.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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