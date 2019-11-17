Лукашенко: Польша ошиблась, не пригласив Путина на годовщину начала Второй мировой войны

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Польша совершила "грубейшую ошибку", не пригласив президента РФ Владимира Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.
"Если хотите знать мое мнение по поводу того, что не пригласили президента России, я должен сказать, это была грубейшая ваша ошибка. Грубейшая - не пригласить россиянина, президента России, а все республики (бывшего СССР - прим. ТАСС) сыграли колоссальную роль в освобождении Польши от нацизма, и вдруг не пригласить. Вы поступили неправильно", - сказал Лукашенко журналистам.
Отвечая на вопрос, почему он не поехал в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, Лукашенко отметил, что в этом нет никакой конспирологии. "Вы же не упрекаете [президента США Дональда] Трампа, что он не поехал? Обещал приехать и не приехал. Я считаю, что собираться главам государств по этому поводу, делать какой-то вид, наживать на этом политические очки нельзя: святое. Я недолюбливаю такие мероприятия", - отметил он.
По словам Лукашенко, Минск всегда готов к тесным отношениям с Варшавой. "Для Польши мы всегда открыты, это одна из самых близких нам стран. Если у нас что-то не получилось, а не получилось многое, то это не ко мне вопросы - это к вашим политикам, - сказал Лукашенко. - Если вы готовы и хотите с нами иметь теснейшие, дружеские отношения, мы готовы к этому".
Президент отметил, что когда между странами начали завязываться такие отношения, Польша начала подыгрывать Европейскому союзу и США. "Вы знаете, под чью дудку иногда пляшет Польша. Но это крепкое государство, уже имеющее свою позицию в Евросоюзе. Мы это ценим, - сказал он. - Если вы хотите с нами сотрудничать - пожалуйста, давайте. Только никогда не врите полякам, что мы тут с Россией создаем какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас. Никогда этого не будет ни в отношении вас, ни в отношении Украины".