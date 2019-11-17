Лукашенко: Польша ошиблась, не пригласив Путина на годовщину начала Второй мировой войны

"Если хотите знать мое мнение по поводу того, что не пригласили президента России, я должен сказать, это была грубейшая ваша ошибка. Грубейшая - не пригласить россиянина, президента России, а все республики (бывшего СССР - прим. ТАСС) сыграли колоссальную роль в освобождении Польши от нацизма, и вдруг не пригласить. Вы поступили неправильно", - сказал Лукашенко журналистам.

Отвечая на вопрос, почему он не поехал в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, Лукашенко отметил, что в этом нет никакой конспирологии. "Вы же не упрекаете [президента США Дональда] Трампа, что он не поехал? Обещал приехать и не приехал. Я считаю, что собираться главам государств по этому поводу, делать какой-то вид, наживать на этом политические очки нельзя: святое. Я недолюбливаю такие мероприятия", - отметил он.

По словам Лукашенко, Минск всегда готов к тесным отношениям с Варшавой. "Для Польши мы всегда открыты, это одна из самых близких нам стран. Если у нас что-то не получилось, а не получилось многое, то это не ко мне вопросы - это к вашим политикам, - сказал Лукашенко. - Если вы готовы и хотите с нами иметь теснейшие, дружеские отношения, мы готовы к этому".

Президент отметил, что когда между странами начали завязываться такие отношения, Польша начала подыгрывать Европейскому союзу и США. "Вы знаете, под чью дудку иногда пляшет Польша. Но это крепкое государство, уже имеющее свою позицию в Евросоюзе. Мы это ценим, - сказал он. - Если вы хотите с нами сотрудничать - пожалуйста, давайте. Только никогда не врите полякам, что мы тут с Россией создаем какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас. Никогда этого не будет ни в отношении вас, ни в отношении Украины".