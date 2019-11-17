Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Обновлено 

Адвокат украинских моряков будет добиваться прекращения дела после передачи кораблей

По словам Николая Полозова, планируется "воздержаться от действий, которые могут усугубить спор"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Защита украинских моряков намерена добиваться прекращения уголовного дела по керченскому инциденту после передачи Россией моряков и кораблей Украине, сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов, представлявший интересы украинских военных моряков, переданных на родину.

На эту тему
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины. Хроника, реакция, последствия

"Де-факто Россия участвует во всех процедурах международного трибунала и выполняет те пункты, которые ее касаются в приказе о временных обеспечительных мерах. Первый пункт был - освобождение моряков, это сделано, второй - передача кораблей, он осуществляется. Третий пункт - воздержаться от действий, которые могут усугубить спор, в данном случае мы будем говорить о прекращении дела после того, как моряков и корабли передадут", - сказал адвокат.

По его информации, на месте находятся "следователи следственного управления ФСБ, которые, по всей видимости, осуществляют на месте необходимые процессуальные действия". "Насколько мне известно, они будут выведены в определенную точку в нейтральные воды, там будут представители украинской стороны, которые произведут приемку [кораблей] и предметов, которые на них находятся", - добавил Полозов.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что следователи ФСБ России исключили украинские корабли из числа вещественных доказательств по делу задержанных в Керченском проливе моряков до его рассмотрения в российском суде.

Теги
УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Реклама на ТАСС
Лукашенко считает, что возникающее напряжение с РФ является свойством братских отношений
У двух стран много "вопросов, которые надо было решить давно", отметил президент Белоруссии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС