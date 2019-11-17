Адвокат украинских моряков будет добиваться прекращения дела после передачи кораблей

"Де-факто Россия участвует во всех процедурах международного трибунала и выполняет те пункты, которые ее касаются в приказе о временных обеспечительных мерах. Первый пункт был - освобождение моряков, это сделано, второй - передача кораблей, он осуществляется. Третий пункт - воздержаться от действий, которые могут усугубить спор, в данном случае мы будем говорить о прекращении дела после того, как моряков и корабли передадут", - сказал адвокат.

По его информации, на месте находятся "следователи следственного управления ФСБ, которые, по всей видимости, осуществляют на месте необходимые процессуальные действия". "Насколько мне известно, они будут выведены в определенную точку в нейтральные воды, там будут представители украинской стороны, которые произведут приемку [кораблей] и предметов, которые на них находятся", - добавил Полозов.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что следователи ФСБ России исключили украинские корабли из числа вещественных доказательств по делу задержанных в Керченском проливе моряков до его рассмотрения в российском суде.