Трамп раскритиковал помощницу Пенса, назвавшую разговор с Зеленским "неподобающим"

ТАСС, 18 ноября. Президент США Дональд Трамп раскритиковал помощницу вице-президента Майкла Пенса Дженнифер Уильямс, заявившую, что телефонный разговор между американским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским показался ей "неподобающим". Соответствующее заявление в воскресенье хозяин Белого дома разместил на своей странице в Twitter .

"Скажите Дженнифер Уильямс, кем бы она ни была, прочитать обе расшифровки разговоров между президентами, а также посмотреть недавно сделанное Украиной заявление. После этого пусть встретится с моими противниками, которых я не знаю и о которых почти никогда не слышал, и пусть они вместе разработают атаку на президента получше", - заявил Трамп.

Помощница вице-президента США Майкла Пенса Дженнифер Уильямс, выступавшая на закрытых слушаниях в Палате представителей 7 ноября, заявила законодателям, что ей беседа президентов США и Украины показалась "необычной и неподобающей". Стенограмма слушаний с Уильямс была опубликована 16 ноября.

Июльский телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в Вашингтоне и стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму этой июльской беседы. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Минюст США не нашел в содержании разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Джозеф Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.