Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

Трамп раскритиковал помощницу Пенса, назвавшую разговор с Зеленским "неподобающим"

Американский лидер предложил Дженнифер Уильямс объединиться с его противниками и подготовить атаку получше

ТАСС, 18 ноября. Президент США Дональд Трамп раскритиковал помощницу вице-президента Майкла Пенса Дженнифер Уильямс, заявившую, что телефонный разговор между американским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским показался ей "неподобающим". Соответствующее заявление в воскресенье хозяин Белого дома разместил на своей странице в Twitter.

На эту тему
Разговор Трампа и Зеленского. Максимально короткий пересказ

"Скажите Дженнифер Уильямс, кем бы она ни была, прочитать обе расшифровки разговоров между президентами, а также посмотреть недавно сделанное Украиной заявление. После этого пусть встретится с моими противниками, которых я не знаю и о которых почти никогда не слышал, и пусть они вместе разработают атаку на президента получше", - заявил Трамп.

Помощница вице-президента США Майкла Пенса Дженнифер Уильямс, выступавшая на закрытых слушаниях в Палате представителей 7 ноября, заявила законодателям, что ей беседа президентов США и Украины показалась "необычной и неподобающей". Стенограмма слушаний с Уильямс была опубликована 16 ноября.

Июльский телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в Вашингтоне и стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму этой июльской беседы. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Минюст США не нашел в содержании разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Джозеф Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
СШАТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Начало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции исключил возможность возобновления диалога с Мадуро
Хуан Гуайдо отметил, что республика выбрала "протесты и исполнение гражданского долга"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС