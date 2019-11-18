Киев проведет экспертизу переданных Москвой кораблей

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Украина проведет экспертизу переданных в понедельник Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе. Об этом сказано в комментарии МИД Украины.

"После тщательной проверки и экспертизы станет ясно, в каком состоянии возвращены украинские корабли и были ли изъяты с них оборудование и документация", - сказано в сообщении ведомства.

Передача трех кораблей украинской стороне состоялась в понедельник в нейтральных водах Черного моря в 30 км от мыса Такиль. В настоящее время эти корабли ("Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу") уже начали движение в направлении Одессы.

В МИД Украины также сообщали, что Киев не намерен отказываться от участия в международном трибунале ООН против РФ, несмотря передачу Киеву задержанных кораблей и осуществленное ранее освобождение 24 украинских моряков.