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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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Киев проведет экспертизу переданных Москвой кораблей

Передача трех кораблей украинской стороне состоялась 18 ноября в нейтральных водах Черного моря в 30 км от мыса Такиль

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Украина проведет экспертизу переданных в понедельник Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе. Об этом сказано в комментарии МИД Украины.

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"После тщательной проверки и экспертизы станет ясно, в каком состоянии возвращены украинские корабли и были ли изъяты с них оборудование и документация", - сказано в сообщении ведомства.

Передача трех кораблей украинской стороне состоялась в понедельник в нейтральных водах Черного моря в 30 км от мыса Такиль. В настоящее время эти корабли ("Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу") уже начали движение в направлении Одессы.

В МИД Украины также сообщали, что Киев не намерен отказываться от участия в международном трибунале ООН против РФ, несмотря передачу Киеву задержанных кораблей и осуществленное ранее освобождение 24 украинских моряков.

Теги
УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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