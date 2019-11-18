В Палестине обвинили США в попытке подменить международное право "законами джунглей"

КАИР, 19 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Арикат в понедельник решительно осудил заявление госсекретаря США Майкла Помпео о еврейских поселениях на Западном берегу и обвинил Вашингтон в попытке подменить международное право законами джунглей. Об этом сообщило палестинское информационное агентство "Маан".

"Такой позицией в этом вопросе, а также позициями в других областях в разных регионах мира Соединенные Штаты бросают прямой вызов международному праву, пытаясь подорвать его основы и подменить их законами джунглей, - заявил он. - Вашингтон, тем самым, лишил себя роли ответственного международного игрока и посредника в урегулировании международных кризисов".

Арикат призвал международное сообщество адекватно отреагировать на эти "незаконные заявления". "Поскольку такое поведение представляет угрозу международной стабильности, мировое сообщество должно принять меры для ее устранения и привлечь администрацию США к ответственности за эти вопиющие и продолжающиеся нарушения международного права, что может спровоцировать хаос и подорвать отношения между нациями", - подчеркнул он.

Он также призвал советников американской администрации "пересмотреть положения международного права и международного гуманитарного права". "Всеми положениями международного права осуждается поселенческая деятельность, начиная с Женевской конвенции о защите гражданского населения (1949 года), которая запрещает оккупирующей державе перемещать часть своего собственного гражданского населения на оккупированную ею территорию, и Римской хартии, которая считает поселенческую деятельность военным преступлением", - напомни генсек ООП.

В понедельник на брифинге для журналистов Помпео заявил, что США больше не считают, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. "Администрация президента Дональда Трампа пересматривает подход администрации Барака Обамы по израильским поселениям. Строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан не является нарушающим международное право", - сказал он.

В 2016 году СБ ООН принял резолюцию 2334, которая подтверждает, что строительство Израилем поселений на территории Западного берега Иордана "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".