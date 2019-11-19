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Власти Италии дополнительно выделят €65 млн на восстановление Венеции

Эти средства позволят провести работы по техническому обслуживанию и реконструкции в Венецианской лагуне

ТАСС, 19 ноября. Власти Италии дополнительно выделят €65 млн на восстановление Венеции, пережившей опустошительное наводнение. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении министерства инфраструктуры и транспорта страны.

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"Будут выделены €65 млн евро для того, чтобы сохранить и защитить Венецианскую лагуну, из них €46 млн пойдут на восстановление самого города", - говорится в документе. Указанные средства являются дополнением к ранее выделенным €20 млн, отмечается в заявлении, и позволят провести "работы по техническому обслуживанию и реконструкции в Венецианской лагуне".

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Италия
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