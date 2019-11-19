Экс-секретарь СНБО Украины заявил, что в шутку предложил Виндману возглавить Минобороны

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк рассказал во вторник, что в шутку предложил сотруднику Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, подполковнику армии (сухопутных войск) США Александеру Виндману возглавить украинское Минобороны. Его слова передают газета The Washington Post и новостной портал The Daily Beast.

Данилюк отметил, что в контексте их беседы с Виндманом это предложение воспринималось как шутка. "У нас были гораздо более серьезные вопросы для обсуждения с разными людьми, - отметил он. - Очевидно, что это была просто шутка".

Виндман выступал во вторник на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Слушания проходили в рамках процедуры импичмента президента США республиканца Дональда Трампа, запущенной ранее демократами, которые на данном этапе контролируют Палату представителей.

Сотрудник СНБ подчеркнул, что предложение возглавить оборонное ведомство Украины ему поступило трижды, и он каждый раз отказывал и сообщал об этом начальству. Данилюк при этом указал, что помнит только, как один раз говорил с Виндманом об этом. "Мы оба улыбались и смеялись", - отметил бывший секретарь СНБО, подчеркнув, что беседа была несерьезной.

Виндман родился в Киеве, его семья переехала в Нью-Йорк в 1979 году, когда ему было около четырех лет. Данилюк занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины с 28 мая по 30 сентября.