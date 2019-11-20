В Белом доме заявили, что посол США при ЕС своими показаниями полностью оправдал Трампа

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Американский посол в ЕС Гордон Сондланд своими показаниями в Конгрессе США в рамках расследования по импичменту полностью оправдал президента Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Белого дома.

"Сондланд полностью оправдал президента Трампа в отношении каких бы то ни было противозаконных действий", - подчеркнула пресс-служба. "Единственным, что следует вынести из сегодняшних построенных на обмане слушаниях", по мнению Белого дома, является то, что Сондланд в очередной раз подтвердил, что американский лидер не требовал от президента Украины Владимира Зеленского никаких действий по принципу "услуга за услугу".

"Прямые доказательства, которые были озвучены на сегодняшних слушаниях, позволяют ясно понять, что обвинения со стороны демократов являются беспочвенной и жалкой попыткой пересмотреть результаты выборов 2016 года", - отметила пресс-служба.

Схожее заявление распространил и предвыборный штаб республиканца Трампа. "Сондланд повторил несколько раз: президент Трамп прямо сказал ему, что ничего не хочет от Украины. Сондланд также дал показания, что никто никогда не говорил ему о том, что помощь Украине привязана к расследованию. В нормальном мире на этом история и закончилась бы, но в Вашингтоне основанный на обмане процесс импичмента, который инициировали демократы, продолжается, нанося вред американскому народу", - говорится в нем.

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг разговора Трампа и Зеленского от 25 июля. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.