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Пентагон заявил, что Киев обеспокоился получением помощи в день беседы Трампа и Зеленского

Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер сообщила, что на это указывают два письма, датированные 25 июля

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Украины обеспокоились вопросом приостановки помощи со стороны Соединенных Штатов уже 25 июля - в день телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Это утверждала в среду заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер на публичных слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей в рамках расследования дела об импичменте главы Белого дома.

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"Что касается того, знала ли Украина о заморозке и задавала ли вопросы о возможных проблемах с предоставлением помощи, то сотрудники моего аппарата показали мне два рассекреченных электронных письма, которые они получили от Госдепартамента. Одно из них было получено 25 июля в 14:31, в нем говорилось, что посольство Украины и комитет по международным делам Палаты представителей [Конгресса США] спрашивают о помощи. Второе письмо было получено 25 июля в 16:25, в нем говорилось, что на Капитолийском холме знают кое-что о ситуации с предоставлением помощи, и об этом также знает посольство Украины", - сказала она.

Купер при этом подчеркнула, что сама она не получала эти электронные письма, сотрудники ее аппарата не помнят, что сообщали ей об их получении. "Я не помню, чтобы в то время мне было известно об их содержании", - подчеркнула она, добавив также, что не в курсе, что именно говорили представители Украины, а также какие у них были источники информации.

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг разговора Трампа и Зеленского от 25 июля. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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