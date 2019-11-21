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В Колумбии власти города Кали ввели комендантский час на фоне протестов

За соблюдением режима будут следить полиция, армия и ВВС

БОГОТА, 22 ноября. /ТАСС/. Власти города Кали, третьего по численности населения в Колумбии, приняли решение ввести комендантский час с вечера четверга в связи с актами вандализма, которые происходят во время общенациональной забастовки. Об этом в четверг сообщил секретарь по безопасности города Андрес Вильямисар.

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"Комендантский час введен по всему городу Кали с семи вечера. Никто не имеет права быть на улице после этого часа", - написал он в Twitter. Чиновник отметил, что за соблюдением режима будут следить полиция, армия и ВВС.

Ранее представители правоохранительных органов сообщили, что во время манифестаций в Кали демонстранты сожгли 11 транспортных средств. Семеро полицейских получили ранения.

Теги
Колумбия
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