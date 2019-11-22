Болтон рассказал, кто вернул ему доступ в Twitter

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом так и не вернул ему доступ к личной странице в Twitter, это сделала администрация микроблога.

"Для полного понимания: Белый дом так и не вернул доступ к моей странице в Twitter. Спасибо Twitter за соблюдение стандартов своего сообщества и то, что они справедливо вернули мне контроль над моим аккаунтом", - написал он в пятницу в своем микроблоге.

Ранее бывший помощник президента США сообщил, что Белый дом после его ухода с поста в течение более чем двух месяцев отказывал ему в доступе к личной странице в Twitter. Он предположил, что это могло быть вызвано страхом, что он что-то расскажет.