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Дело Ассанжа и WikiLeaks

Врачи опасаются, что Ассанж может умереть в тюрьме

Согласно заявлению специалистов, основатель WikiLeaks испытывает серьезные проблемы со здоровьем

ТАСС, 25 ноября. Группа из 60 врачей, в том числе из Великобритании, Австралии и ряда европейских стран, выразила серьезные опасения за психическое и физическое здоровье арестованного в Лондоне основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, призвав к его немедленной госпитализации. Об этом, как в понедельник сообщил телеканал Sky News, говорится в открытом письме, адресованном главе британского МВД Прити Пател.

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"С медицинской точки зрения, на основании имеющихся доказательств, у нас есть серьезные опасения по поводу физической способности Ассанжа предстать перед судом в феврале 2020 года. И самое главное, по нашему мнению, заключается в том, что господин Ассанж нуждается в срочной экспертной медицинской оценке как его физического, так и психического состояния здоровья", - говорится в письме, распространенном WikiLeaks.

В настоящее время, как отмечает телеканал, Ассанж содержится в тюрьме Белмарш. По мнению медиков, основатель WikiLeaks испытывает различные как физические, так и психические расстройства, включая депрессию. В связи с этим, продолжают специалисты, Ассанжа необходимо перевести в специальную клинику, где он сможет пройти обследование и лечение под контролем профессиональной медицинской бригады.

"Если такой срочной оценки и лечения проведено не будет, то у нас есть реальные опасения полагать, что Ассанж может умереть в тюрьме", - утверждают медики.

Ранее беспокойство по поводу возможной гибели в тюрьме Ассанжа выражал его отец Джон Шиптон. Мужчина также назвал "верхом неприличия" факт того, что "Джулиан может умереть в тюрьме спустя девять лет преследований за раскрытие правды о военных преступлениях".

Теги
Дело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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