Митингующие в Тбилиси пикетируют парламент

ТБИЛИСИ, 25 ноября. /ТАСС/. Участники акции протеста за внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе в Тбилиси приступили в понедельник к пикетированию входов здания парламента Грузии. Кадры с места событий в прямом эфире транслирует грузинская телекомпания "Рустави 2".

"Мирные акции продолжатся до того, пока власть не ощутит реальность и не пойдет на уступки. Это не наш выбор. К этому прибегнуть нас заставила власть", - сказал депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" в интервью "Рустави 2".

Митингующие окружили здание парламента полностью и заявляют, что не разойдутся и не дадут возможность депутатам во вторник провести пленарное заседание. У входов дежурят наряды полиции, однако они пока бездействуют.

Параллельно на проспекте Руставели у парадного входа в парламент продолжается многотысячный митинг. Там выступают лидеры оппозиционных партий и призывают людей не расходиться. Проспект Руставели полностью перекрыт. Акция протеста проходит у парламента с 19:00 (18:00 мск).

Протесты в Грузии

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии 14 ноября не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Против этой инициативы выступила большая часть мажоритарных депутатов от правящей партии, которая и разработала законопроект.

После провала голосования гражданские активисты и оппозиционные политики вышли на митинг у стен парламента, обвинив во всем председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили. Именно он анонсировал переход со смешанной на пропорциональную систему выборов в июне 2020 года. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания высшего законодательного органа страны. 17 ноября они впервые заблокировали парламент, повесив на ворота цепи с замками.

18 ноября спецназ при помощи водометов и слезоточивого газа разогнал протестующих и открыл парламент для депутатов. После разгона оппозиция анонсировала масштабный митинг на 25 ноября, а до этого в течение недели демонстранты вешали замки и цепи, ставшие символом протеста, на ворота госучреждений.