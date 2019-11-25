Макрон проведет встречу со Столтенбергом 28 ноября

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет 28 ноября в Париже встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом в понедельник сообщил Елисейский дворец, распространив график встреч французского лидера на текущую неделю.

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Ожидается, что переговоры начнутся в 11:00 по парижскому времени (13:00 мск).

22 ноября Столтенберг в интервью газете Le Figaro заявил, что едет в Париж, чтобы обсудить с Макроном содержание его интервью журналу The Economist, в котором французский президент заявил о "смерти мозга" у НАТО. "Я хочу сказать ему, что не следует делать выбор между европейским единством и трансатлантической солидарностью", - заявил Столтенберг.

Он напомнил при этом, что Франция "играет лидирующую роль в обороне Европы и располагает боеспособной армией, готовой к развертыванию в случае необходимости".