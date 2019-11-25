{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Макрон проведет встречу со Столтенбергом 28 ноября

Ранее генсек НАТО заявлял, что планирует обсудить с президентом Франции его заявление о "смерти мозга" у альянса

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет 28 ноября в Париже встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом в понедельник сообщил Елисейский дворец, распространив график встреч французского лидера на текущую неделю.

На эту тему
"Смерть мозга": Макрон поставил НАТО диагноз и предостерег Россию от дружбы с Китаем

Ожидается, что переговоры начнутся в 11:00 по парижскому времени (13:00 мск).

22 ноября Столтенберг в интервью газете Le Figaro заявил, что едет в Париж, чтобы обсудить с Макроном содержание его интервью журналу The Economist, в котором французский президент заявил о "смерти мозга" у НАТО. "Я хочу сказать ему, что не следует делать выбор между европейским единством и трансатлантической солидарностью", - заявил Столтенберг.

Он напомнил при этом, что Франция "играет лидирующую роль в обороне Европы и располагает боеспособной армией, готовой к развертыванию в случае необходимости".

Теги
ФранцияСтолтенберг, ЙенсМакрон, Эмманюэль
Реклама на ТАСС
Власти Грузии призвали пикетирующую парламент оппозицию не выходить за рамки закона
Участники акции планируют ночевать у парламента и не допустить проведения пленарного заседания 26 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС