МИД КНР вызвал посла США из-за принятия Конгрессом законопроекта по Гонконгу

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Цзэгуан вызвал в понедельник американского посла в Пекине Терри Бранстеда и выразил ему протест в связи с принятием обеими палатами Конгресса США законопроекта о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом говорится в сообщении МИД КНР.

"Посредством данного законопроекта США открыто вмешиваются во внутренние дела Китая, игнорируют факты, выдают черное за белое, а также потворствуют актам насилия и преступлениям сил, которые выступают против Китая и содействуют распространению хаоса в Гонконге", - приводятся слова замглавы МИД в сообщении ведомства. "Это является серьезным нарушением международного права и базовых принципов международных отношений. Китай выражает в связи с этим резкое возмущение и решительный протест", - добавил Чжан Цзэгуан.

В беседе с американским послом он отметил, что Пекин призывает Вашингтон немедленно "исправить ошибки, предотвратить вступление в силу этого законопроекта, прекратить совершать действия и делать заявления, которые будут являться вмешательством в дела Гонконга и КНР". "В противном случае вся ответственность за последствия ляжет на американскую сторону", - резюмировал замминистра.

Палата представителей Конгресса США в среду одобрила так называемый законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, требующий от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в этом специальном административном районе КНР и предусматривающий возможность введения санкций в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за нарушение там прав человека. Инициативу поддержали 417 конгрессменов, один проголосовал против. Во вторник этот же законопроект уже одобрил Сенат Конгресса США. Теперь документ поступит на подпись президенту, который может наложить на него вето.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые протесты против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволявший выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв документа, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они сопровождаются насилием, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма.