В Киеве заявили, что фракцию "Слуги народа" могут покинуть более 10 депутатов

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход, которую исключили из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", заявила, что в ближайшее время фракцию покинут еще 11 депутатов.

"В ближайшее время фракцию "Слуга народа" покинут где-то 11 депутатов. Точно сейчас сказать не могу. Но то, что коллеги звонят и говорят, что в ближайшее время собираются присоединиться (в новую депутатскую группу - прим.ТАСС), то такие действительно есть", - сказала она в эфире канала "Прямой".

По словам Скороход, она намерена объединить этих парламентариев в новую депутатскую группу. В то же время Скороход отказалась назвать фамилии этих депутатов и сообщить еще какие-либо подробности. Скороход утверждает, что всего намерена объединить в группу более 60 депутатов.

Ранее фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов Анну Скороход и Антона Полякова из-за неголосования за те законопроекты, по которым есть общее решение фракции. Распрощалась фракция и с Романом Иванисовым, который скрыл судимость за изнасилование несовершеннолетней.

Скороход также публично заявила, что якобы по поручению одного из заместителей офиса президента, а также заместителя генпрокурора Виталия Касько был незаконно задержан ее муж, бывший владелец российского банка "Пушкино" Алексей Алякин. Скороход считает, что это было реакцией властей на то, что она голосовала против открытия рынка земли.

В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Скороход якобы неоднократно предлагала другим депутатам деньги за "решение" тех или иных вопросов.

В последнее время пропрезидентскую партию сотрясают громкие скандалы. Один из депутатов во время пленарного заседания договаривался по телефону с женщиной легкого поведения, другой - скрыл судимость за изнасилование. Затем в СМИ появилась информация о том, как группа депутатов от "Слуги народа" в Кривом Роге договаривалась о "контроле" над городом.

Как считает политолог Владимир Фесенко, "сотрясение" фракции происходит потому, что при формировании депутатского корпуса команда президента Владимира Зеленского допустила множество ошибок. "Вот и появилась фракция, которая быстро стала трудноуправляемой, разбившись на многочисленные группы влияния. От обрушения всю эту почти карточную конструкцию удерживает лишь всеобщая лояльность депутатов от "Слуги народа" президенту, под именем которого они все и попали в Раду", - уверен политолог. Эксперт не исключает, что интриги могут если не полностью разрушить президентскую фракцию, то как минимум резко ударить по имиджу Зеленского.

На парламентских выборах партия "Слуга народа" отпраздновала убедительную победу, получив в парламенте 254 кресла. Это на 28 мандатов больше, чем нужно для принятия в Раде решений простым большинством голосов.