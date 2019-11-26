В Пекине осудили принятие Конгрессом США законопроекта о правах человека в Гонконге

ПЕКИН, 26 ноября. /ТАСС/. Китай выступает против решения Конгресса США принять так называемый законопроект о правах человека в специальном административном районе КНР Гонконге. Об этом во вторник в интервью агентству " Синьхуа " заявил глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) по иностранным делам Ян Цзечи.

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"Несмотря на неоднократное строгое возражение и представление с китайской стороны, Конгресс США принял законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, что является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, грубым нарушением международного права и ключевых норм международных отношений", - заявил он.

"Китай выступает решительно против и резко осуждает [принятие Конгрессом США законопроекта о демократии и правах человека в Гонконге], тем самым демонстрируя американской стороне свою твердую позицию", - подчеркнул Ян Цзечи.

21 ноября палата представителей Конгресса США одобрила так называемый законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, требующий от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в этом специальном административном районе КНР и предусматривающий возможность введения санкций в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за нарушение там прав человека. Инициативу поддержали 417 конгрессменов, один проголосовал против.