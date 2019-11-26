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Саад Харири окончательно отказался возглавить новое правительство Ливана

Он отметил, что не видит иного выхода из кризиса, кроме создания правительства технократов
Лидер общественно-политического движения "Аль-Мустакбаль" Саад Харири REUTERS/Mohamed Azakir
Описание
Лидер общественно-политического движения "Аль-Мустакбаль" Саад Харири
© REUTERS/Mohamed Azakir

БЕЙРУТ, 26 ноября. /ТАСС/. Лидер общественно-политического движения "Аль-Мустакбаль" Саад Харири, который исполняет обязанности премьер-министра Ливана, окончательно объявил во вторник об отказе возглавить новый коалиционный кабинет. Об этом говорится в заявлении суннитского политика, которое привел телеканал Al Hadath.

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"Я принял это решение, потому не вижу иного выхода из кризиса, кроме создания правительства технократов", - пояснил он.

Харири призвал президента республики Мишеля Ауна провести парламентские консультации и назначить нового премьера. "Я не являюсь приверженцем принципа: или я, или никто", - подчеркнул Харири, выразив надежду на скорое формирование правительства, которое будет отвечать чаяниям ливанского народа. "Ливанцы хотят призвать к ответственности всех, кто находился у власти последние 30 лет, и я являюсь одним из них", - отметил он.

Лидер "Аль-Мустакбаль", который возглавлял коалиционные кабинеты в 2009-2011 годы и в 2016-2018 годы, ушел в отставку с поста премьера 29 октября на фоне массовых протестов населения, охвативших Ливан.

В новость были внесены изменения (16:42 мск) - добавлены подробности.

Теги
ЛиванАун, МишельХарири, Саад
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