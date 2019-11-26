В Минске пройдет последняя перед нормандским саммитом встреча контактной группы

Все же остальные значимые вопросы минской повестки были фактически заморожены. Киев давал понять, что откладывает их решение на период после нормандского саммита.

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). От этой встречи участники буксующих уже в течение нескольких лет переговоров ждут новых импульсов для активизации мирного процесса. И все последние заседания контактной группы, по сути, были посвящены подготовке к нормандскому саммиту. В Минске обсуждалось выполнение тех требований, которые Москва выдвинула как условия для его проведения: согласовывалась "формула Штайнмайера", даты разведения войск в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

Так, на последнем заседании контактной группы полпред РФ Борис Грызлов в очередной раз призвал Киев начать диалог с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и продлить закон об особом статусе Донбасса, действие которого заканчивается 31 декабря этого года. Однако спикер Верховной рады Дмитрий Разумков спустя несколько дней прямо заявил, что этой темой, которая является краеугольным камнем минских соглашений, Украина займется только после парижской встречи.

"После возвращения президента [Украины] Владимира Зеленского со встречи лидеров стран "нормандской четверки" мы приступим к разработке законодательных актов, касающихся статуса Донбасса", - сказал Разумков. Лишь тогда, по его словам, начнется широкое обсуждение документа с участием парламента и общественности.

Минская повестка переносится в Париж

На нормандский саммит Киев отложил и обсуждение перспектив дальнейшего разведения сил в Донбассе. "Это очень сложный вопрос, - заявил на прошлой неделе в Станице Луганской Зеленский, отвечая на вопрос о возможности продолжить начатый процесс создания зон безопасности. - Поэтому мы сейчас об этом пока не говорим. Мы будем говорить об этом на встрече "четверки".

Вообще, перечисляя те проблемы, которые он надеется обсудить в Париже, Зеленский назвал фактически всю минскую повестку. Он упомянул проблему возвращения пленных, необходимость "серьезного прекращения огня с понятными сроками и обязательствами", вопросы местных выборов в Донбассе и возвращения контроля на границе с РФ. Правда, при этом он - совсем в духе той линии, которую проводил экс-президент Петр Порошенко - поменял местами последовательность выполнения пунктов подписанных в Минске документов. Вопрос о границе, который в соответствии с минскими соглашениями должен решаться последним, в изложении Зеленского предшествует законодательному закреплению особого статуса региона и проведению в нем выборов.

И такую позицию Зеленский высказывал не раз. Еще в ходе пресс-марафона 10 октября он заявил, что не пойдет на проведение выборов в Донбассе до передачи Украине контроля над границей с РФ. "Мы будем проводить нашу линию на то, что это надо решать по-другому. Совсем по-другому", - сказал тогда президент, не уточняя подробностей.

В то же время глава МИД Украины Вадим Пристайко в ноябрьском интервью "BBC News Украина" признал, что передача Киеву контроля на границе с РФ - это последний пункт минских соглашений. "Из того, что записано в минских договоренностях, контроль границы - это последний пункт, - сказал он. - Хотя наш предыдущий президент заявил, что это просто список без хронологического порядка. Извините, но если там все прописано шаг за шагом, то иначе как хронологической последовательностью это назвать нельзя".

При этом глава МИД предложил "не путать украинский контроль над границей и просто контроль над границей". "Ведь можно в ходе переговоров выйти на формулу, когда контроль за границей происходит совместно, то есть, например, со стороны Украины и ОБСЕ", - отметил он.

Киев: противоречивые сигналы

Вопрос о статусе Донбасса - не единственная проблема мирного урегулирования, по которой в руководстве Украины, судя по всему, отсутствует единодушная сложившаяся позиция. С одной стороны, команда президента Зеленского действительно по ряду направлений демонстрирует готовность выполнять предвыборные обещания установить мир. Несмотря на противодействие радикалов, власти смогли последовательно выполнить требование о разведении войск на трех пилотных участках, начали демонтаж фортификационных сооружений в Петровском, открыли в Станице Луганской движение по восстановленному мосту, пообещали упростить пересечение линии разграничения в Донбассе.

Представители власти заявляют о необходимости мирным путем "завоевывать умы" жителей Донбасса. "Для того, чтобы вернуть территорию, нужно сначала вернуть людей. Для того, чтобы их вернуть физически, их необходимо вернуть ментально, - заявил недавно спикер Рады Дмитрий Разумков. - Сегодня важно им показать, что мы действительно хотим этого, должны быть реализованы конкретные проекты, в частности в информационной и экономической политике".

В то же время буквально пару недель назад в украинских СМИ появилось письмо секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, адресованное главам офиса президента, Службы безопасности Украины и премьер-министру страны, в котором предлагается план переселения "нелояльного" населения Донбасса в Россию или в другие регионы Украины.

Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов уже назвал эту информацию провокационной, лежащей за рамками сценария мирного урегулирования. А в республиках Донбасса заявили, что не удивлены этому плану "депортации", поскольку "с первого обстрела Вооруженных сил Украины понимали, что Киеву от Донбасса нужны лишь земли и ресурсы, но не люди".

Экспертов настораживают и многие другие заявления руководства Украины, в которых звучит желание пересмотреть минские соглашения, обсуждаются идеи неких запасных вариантов возвращения Донбасса, альтернативных "Минску".

Снять эти противоречия и предстоит саммиту в Париже. Именно там, как ожидают эксперты, будут приняты решения, которые определят как всю дальнейшую работу минской контактной группы, так и в целом будущее мирного процесса в Донбассе.