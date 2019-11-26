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Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху пообещал жестко реагировать на атаки из сектора Газа

Ранее палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории, одну из них перехватила система ПВО "Железный купол"

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал жесткий ответ на продолжающиеся ракетные обстрелы территории еврейского государства из сектора Газа.

"Если кто-то в Газе думает, что может взяться за старое, то он ошибается. Мы будем жестко реагировать на любые попытки напасть на нас и продолжим обеспечивать безопасность Израиля на всех фронтах", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Во вторник вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории, одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол", сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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