Руководство Социал-демократической партии Румынии после неудачи на выборах ушло в отставку

БУХАРЕСТ, 27 ноября. /ТАСС/. Председатель Социал-демократической партии (СДП) Румынии Виорика Дэнчилэ ушла в отставку на заседании национального политисполкома партии, прошедшем во вторник. Об этом сообщило агентство AGERPRES .

"В ходе дискуссий я поняла, что [участники заседания] желают перезагрузки партии и что эта перезагрузка подразумевает команду, которая встанет во главе партии с другим видением, с другой программой", - сказала Дэнчилэ, которая возглавит женскую организацию СДП.

Временным главой партии стал спикер Палаты депутатов Марчел Чолаку, который сообщил, что съезд СДП будет проведен в феврале будущего года. "В феврале мы изберем законное руководство, которое займется местными и общими выборами в будущем году", - сказал он.

Ушли в отставку также заместители председателя партии, распущено Постоянное бюро. Новым генеральным секретарем стал Паул Стэнеску.

Кризис в СДП, остающейся крупнейшей политической партией в Румынии, возник в результате неудовлетворительных результатов на прошедших в стране президентских выборах. Согласно предварительным результатам, кандидат Национал-либеральной партии (НЛП), действующий глава государства Клаус Йоханнис получил на них 65,88% голосов, тогда как его соперник - кандидат и лидер Социал-демократической партии (СДП) Виорика Дэнчилэ - 34,13%.