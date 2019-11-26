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Штаб Трампа раскритиковал Google за ужесточение правил размещения политической рекламы

Республиканцы отметили, что данное решение компании может подорвать демократические процессы в США

ТАСС, 27 ноября. Избирательный штаб американского президента Дональда Трампа и Республиканская партия США раскритиковали решение корпорации Google об ужесточении правил размещения политической рекламы. Соответствующее совместное заявление было опубликовано во вторник на странице менеджера предвыборной кампании Трампа Брэда Парскейла в Twitter.

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"Невозможно отрицать, что президент Трамп и его штаб выстроили крупнейшую онлайн-кампанию из всех и решение Google будет иметь непропорционально большой эффект для деятельности Трампа и других кандидатов-республиканцев. Мы настроены крайне скептически относительно того, что этот запрет будет в равной степени распространяться на консервативные и либеральные организации", - отмечено в заявлении.

Республиканцы также отметили, что данное решение Google может подорвать демократические процессы в США, так как лишает граждан возможности получать информацию по политическим вопросам и взаимодействовать с кандидатами, и призвали компанию пересмотреть свою позицию.

На прошлой неделе Google заявила, что планирует в ближайшие месяцы ужесточить правила, касающиеся размещения политической рекламы, чтобы укрепить доверие избирателей. Компания намерена ограничить возможности ориентации агитационных материалов на отдельные группы пользователей интернета. Она также принимает меры для предотвращения распространения заведомо ложной или вводящей в заблуждение информации о кандидатах на выборах и о процессе голосования.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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