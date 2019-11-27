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Палестино-израильский конфликт

Израильские самолеты поразили военные цели ХАМАС в Газе а ответ на ракетный обстрел

В Армии обороны Израиля сообщили, что истребители нанесли удар, в частности, по цеху по производству вооружений

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Самолеты Армии обороны Израиля нанесли в среду удары по военным целям движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на запуск ракет из сектора Газа по израильской территории истребители Армии обороны Израиля поразили несколько террористических целей ХАМАС в южной части сектора Газа, включая цех по производству вооружений", - говорится в распространенном военными заявлении.

"Армия Израиля считает движение ХАМАС ответственным за любые события, происходящие в секторе Газа. ХАМАС будет сталкиваться с последствиями своих действий, направленных против израильских граждан", - добавили в пресс-службе.

Во вторник вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории, одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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