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МИД Латвии призвал не драматизировать сообщения об отказе Турции защищать страны Балтии

Эдгарс Ринкевичс уверен, что НАТО будет соблюдать интересы безопасности региона

РИГА, 27 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал не драматизировать информацию об отказе Турции поддержать план НАТО по защите стран Балтии и Польши. Такое заявление он сделал в среду агентству LETA.

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"Я уверен, что дискуссия [в НАТО по поводу оценки рисков для стран альянса] завершится тем, что интересы безопасности нашего региона будут соблюдены, и союзники будут относиться к ним настолько же серьезно, насколько серьезно мы относились к их интересам безопасности", - сказал Ринкевичс.

По словам министра, проводимая странами альянса оценка рисков для членов НАТО "включает в себя достаточно широкие дебаты". "Мы никогда не комментируем внутренние и секретные дискуссии, которые происходят в альянсе", - пояснил Ринкевичс.

"Обычно после обсуждений все члены НАТО могли прийти к соглашению, и я полностью уверен, что они смогут прийти к соглашению в будущем", - добавил он.

Ранее во вторник агентство Reuters со ссылкой на четыре высокопоставленных источника в альянсе сообщило, что турецкие власти отказываются поддержать план НАТО по защите стран Балтии и Польши от "российской угрозы" до тех пор, пока Североатлантический альянс не предоставит Анкаре политическую поддержку в ее операциях против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-востоке Сирии. По их данным, Анкара отдала распоряжение представителю страны при организации не подписывать военный план, в рамках которого НАТО обязуется предоставить Польше, Литве, Латвии и Эстонии помощь в случае нападения со стороны России, а также в ходе различных встреч и совещаний оказывать на членов альянса давление с целью официального признания ими РПК террористической. Как отмечает агентство, отсутствие согласия Турции может значительно замедлить ситуацию с принятием данного плана.

По словам другого источника, подобные действия со стороны Анкары можно считать "разрушающими", в то время как альянс пытается оправиться от критики НАТО президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном, который ранее заявил о "смерти мозга" организации.

Теги
ЭстонияСирияТурцияЛатвияЛитваПольшаТрамп, ДональдМакрон, Эмманюэль
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