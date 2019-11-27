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Суд США отложил назначенное на 18 декабря вынесение приговора экс-помощнику Трампа

Дело рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Вынесение приговора бывшему помощнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, назначенное ранее на 18 декабря 2019 года, откладывается. Об этом говорится в распространенном в среду распоряжении окружного судьи США в Вашингтоне Эммета Салливана.

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"Суд откладывает назначенные ранее на 18 декабря слушания [о вынесении] приговора до последующего распоряжения", - отмечается в тексте.

Вынесение приговора уже несколько раз откладывали. Изначально оно было запланировано на 18 декабря 2018 года.

Дело рассматривается в рамках расследования приписываемого РФ якобы вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале прошлого года Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время был послом РФ в США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Дональда Трампа с Москвой. Он утверждал при этом, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании.

Теги
РоссияКисляк, Сергей ИвановичТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Мюллер, Роберт
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