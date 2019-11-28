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СМИ: Турция отказалась защищать страны Балтии из-за позиции НАТО по курдским формированиям

Генсек альянса Йенс Столтенберг пытается уладить сложившуюся ситуацию

АНКАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Балтии и Польши, поскольку ряд стран Североатлантического альянса заблокировали другой документ, в котором сирийские курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС) были упомянуты как угрожающая национальной безопасности Турции сила. Об этом сообщила в четверг газета Hürriyet Daily News со ссылкой на дипломатический источник.

"Если затрагивающий Турцию план не был обнародован, то мы не допустим [обнародования] каких-либо других [документов]. Те [страны], которые просили нас на встрече глав МИД стран НАТО опубликовать план по Балтии, должны проявить аналогичное понимание и в отношении этого документа", - приводит издание слова источника.

Hürriyet Daily News отмечает, что одним из государств, не поддержавшим документ с упоминанием СНС, были Соединенные Штаты. Турецкий дипломатический источник также рассказал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг пытается уладить сложившуюся ситуацию до саммита альянса, намеченного на начало декабря. "Генеральный секретарь старается найти [со всеми сторонами] общий язык. Мы сообщили о нашей готовности рассмотреть предложения", - добавил он.

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Между тем, турецкие власти к настоящему времени так и не предоставили официальных комментариев по вышеупомянутой теме. Анкара считает СНС сирийским ответвлением запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК). ВС Турции весной этого года провели операцию "Оливковая ветвь" в регионе Африн в 65 км от Алеппо против курдских отрядов "Сил народной самообороны". В октябре республика начала еще одну трансграничную операцию - "Источник мира" - к востоку от реки Евфрат, в ходе которой Анкара также борется с СНС. США, в свою очередь, на протяжении последних лет активно сотрудничали с курдскими формированиями в Сирии под предлогом борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Турция неоднократно выражала недовольство в связи с подобными действиями заокеанского партнера и призывала прекратить такой формат сотрудничества.

Отказ Анкары

Ранее, во вторник агентство Reuters со ссылкой на четыре высокопоставленных источника в альянсе сообщило, что турецкие власти отказываются поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши от "российской угрозы" до тех пор, пока Североатлантический альянс не предоставит Анкаре политическую поддержку ее операций против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-востоке Сирии. По их данным, Анкара отдала распоряжение представителю страны при организации не подписывать военный план, в рамках которого НАТО обязуется предоставить Польше, Литве, Латвии и Эстонии помощь в случае нападения со стороны России, а также в ходе различных встреч и совещаний оказывать на членов альянса давление с целью официального признания ими РПК террористической. Как отмечает агентство, отсутствие согласия Турции может значительно замедлить ситуацию с принятием данного плана.

По словам другого источника, подобные действия со стороны Анкары можно считать "разрушительными", в то время как альянс пытается оправиться от критики НАТО президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном, который ранее заявил о "смерти мозга" организации.

План НАТО для Балтики

План по защите стран Прибалтики и Польши от действий России, который был составлен в связи с воссоединением Крыма и РФ в 2014 году, не имеет прямого отношения к политике Турции в Сирии, однако поднимает вопросы относительно защиты границ стран - членов НАТО, указывает агентство. Решение о его принятии должно быть озвучено на саммите альянса, который состоится в Лондоне 3-4 декабря, и члены НАТО надеются на достижение компромисса с Анкарой по этому вопросу в связи с необходимостью одобрения обновленной стратегии по обеспечению альянсом защиты самой Турции.

Турецкая делегация в НАТО, а также министерства обороны и иностранных дел Турции пока никак не прокомментировали агентству поступившую информацию. В свою очередь, представитель НАТО Оана Лунгеску, комментируя позицию Турции по противодействию плану организации по защите Прибалтики и Польши, заявила, что позиция Североатлантического альянса "по обеспечению безопасности и защиты всех союзников остается неизменной".

Теги
ЭстонияСШАСирияТурцияЛатвияЛитваРоссияКризис в СирииПольшаСтолтенберг, ЙенсТрамп, ДональдМакрон, ЭмманюэльВоенная операция Турции на севере Сирии
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